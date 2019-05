Srebotnikova uspešno začela turnir ženskih dvojic v Nürnbergu

Nürnberg, 22. maja - Slovenska teniška igralka Katarina Srebotnik in njena partnerica v ženskih dvojicah Američanka Raquel Atawo sta z zmago začeli turnir WTA v Nürnbergu. V prvem krogu sta tretji nosilki premagali Nemki Katharino Hobgarski in Jule Niemeier s 3:6, 6:3 in 11:9. Na naslednji tekmici slovensko-ameriški par še čaka.