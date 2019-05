Festival Glasbe sveta bo z glasbo povezal čezmejno Goriško

Nova Gorica, 22. maja - Festival Glasbe sveta, ki ga bodo na različnih prizoriščih v Novi Gorici in Gorici pripravili med 2. junijem in 6. avgustom, bo obiskovalcem ponujal glasbo, ki je ohranila stik z okoljem, iz katere izhaja. Letos se festival seli tudi v sosednjo Gorico, s svojim širšim in kakovostnejšim programom pa postaja vse bolj prepoznaven.