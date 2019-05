Po objavi izidov volitev v Džakarti spopadi med policijo in protestniki

Džakarta, 22. maja - V indonezijski prestolnici Džakarta je prišlo do spopadov med policijo in opozicijskimi protestniki, ki so protestirali zaradi nepravilnosti na predsedniških volitvah, na katerih je po uradnih podatkih zmagal sedanji predsednik Joko Widodo. Ubitih je bilo šest ljudi, 200 pa ranjenih.