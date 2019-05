ZZZS primarno mrežo širi z dodatnimi osmimi timi

Ljubljana, 22. maja - Upravni odbor ZZZS je danes izbral šest izvajalcev, ki so se prijavili na razpis za dodatne družinske in pediatrične ambulante. Dodatno je ZZZS na podlagi zakona o zdravstveni dejavnosti oddal še 1,2 tima družinske medicine koncesionarjema v Ljubljani in Novem mestu. Med drugim na ZZZS predlagajo tudi odpravo napotnic za kontrolne preglede.