Kandidatke SD za evropske poslanke za izboljšanje položaja žensk

Ljubljana, 22. maja - Kandidatke SD za evropske poslanke Tanja Fajon, Dominika Švarc Pipan in Neva Grašič so pred evropskimi volitvami poudarile zavezo SD, da si bodo prizadevali za izboljšanje položaja žensk, pri tem pa so še zlasti mlade in ženske pozvale, naj se udeležijo volitev. V SD so se tudi ostro odzvali na lažne novice o njihovi torkovi predvolilni akciji.