Na ministrskem zasedanju OECD o digitalizaciji

Pariz, 22. maja - Ministri držav Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) na letošnjem letnem zasedanju, ki poteka danes in v četrtek v Parizu, razpravljajo o izzivih digitalizacije, med drugim so sprejeli smernice glede umetne inteligence. Slovenija poudarja pomen digitalne preobrazbe, med drugim za podjetja in izobraževanje.