Vatikanski vrtovi bogatejši za slovenski čebelnjak

Rim, 22. maja - Vatikanski vrtovi so bogatejši za slovenski čebelnjak. V imenu Slovenije ga je papežu Frančišku ob robu današnje splošne avdience podarila ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec ter tako Svetemu sedežu prenesla sporočilo svetovnega dneva čebel in prizadevanja Slovenije za zaščito čebel.