Razbili nevarno skupino organiziranega kriminala v Evropi

Haag, 22. maja - Policije več evropskih držav so v skupni operaciji minuli teden razbile nevarno skupino mednarodnega organiziranega kriminala v Evropi, ki je sodelovala v obsežni trgovini z mamili in cigaretami, umorih in pranju denarja. V zadnjih dveh letih je zaslužila 680 milijonov evrov. Prijeli so 22 ljudi, je danes sporočil evropski policijski urad Europol.