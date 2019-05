Nezakonito ulovljenih ali ubitih do 50.000 ptic na leto

Ljubljana, 22. maja - Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije je začelo zbirati podatke o nezakonitem lovu na ptice med letoma 2000 in 2018. "Na osnovi trenutnega poznavanja problematike ocenjujemo, da je v Sloveniji nezakonito ulovljenih ali ubitih med 11.000 in 50.000 osebkov ptic na leto," so sporočili iz društva.