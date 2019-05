Zaobljubo k transparentnosti in etičnosti podpisali dve tretjini kandidatov

Ljubljana, 22. maja - Zaobljubo k transparentnosti in etičnosti, k podpisu katere je kandidate za evropske poslance ob začetku kampanje pozvala nevladna organizacija Transparency International Slovenia (TI Slovenia), je do roka podpisalo 66 od 103 kandidatov, kar pomeni 64 odstotkov, so sporočili iz TI Slovenia. Z odzivom niso povsem zadovoljni.