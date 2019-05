Mariborski zdravstveni dom z novim vozilom za nujne vožnje

Maribor, 26. maja - Enota nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor je ta teden pridobila novo vozilo za nujno oskrbo bolnikov in ponesrečencev. Gre za sodoben, kakovostno opremljen avtomobil za izvajanje urgentnih prevozov zdravnika, s katerim si obetajo hitrejši in lažji dostop do pomoči potrebnih.