Mariborska Snaga konec meseca zapira zbirni center na Streliški

Maribor, 25. maja - Mariborsko javno podjetje Snaga bo konec maja trajno zaprla svoj zbirni center odpadkov na Streliški cesti. Za to so se odločili, ker je dovozna pot že od začetka obratovanja postavljena na zasebnem zemljišču. Od 1. junija bosta tako Mariborčanom do dokončne rešitve začasno na voljo zbirna centra na Lahovi ulici na Teznem in na Plinarniški v Melju.