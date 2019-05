Slovenski trojček na EP v laserju ostaja med trideseterico

Porto, 22. maja - Slovenski trojček na jadralskem evropskem prvenstvu razredov laser standard in radial nadaljuje dobre predstave, po štirih odjadranih regatah Žan Luka Zelko, Kim Pletikos in Lin Pletikos ostajajo v prvi trideseterici. Kar 164 jadralcev in 123 jadralk je drugi dan kvalifikacij na morju pred Portom poganjal termični veter.