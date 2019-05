Trumpova ministra kongresu zagotovila, da si ZDA ne želijo vojne z Iranom

Washington, 22. maja - Ameriški državni sekretar Mike Pompeo in vršilec dolžnosti obrambnega ministra Patrick Shanahan sta vodilne kongresnike obeh strank v torek za zaprtimi vrati seznanila s strategijo Bele hiše do Irana, demokrati pa so za vsak primer poklicali še dva nekdanja uradnika vlade Baracka Obame.