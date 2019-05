DZ imenoval Červeka za predsednika Državne revizijske komisije

Ljubljana, 21. maja - DZ je danes za novega predsednika Državne revizijske komisije z 58 glasovi za in enim proti imenoval Sama Červeka. Nasledil bo Boruta Smrdela, ki je v začetku aprila odstopil s tega položaja. Červek je že vodil revizijsko komisijo, in sicer od julija 2006 do novembra 2008, ko ga je DZ na podlagi odstopne izjave iz osebnih razlogov razrešil.