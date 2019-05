GZS napoveduje ugodno rast prodaje, dodane vrednosti in investicij

Ljubljana, 22. maja - V Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) so zadovoljni s poslovnimi podatki gospodarskih družb, ki so lani izkazale rekordne prihodke in dobiček. Pozitivna so tudi njihova srednjeročna pričakovanja. Letos naj bi se prodaja povečala za sedem odstotkov, dodana vrednot za šest odstotkov, investicije pa za osem odstotkov.