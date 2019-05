Nosilec liste Zelenih Pretnar za prepoved uporabe glifosatov v Sloveniji

Ptuj, 21. maja - Zeleni Slovenije so danes na Ptuju pripravili okroglo mizo o pitni vodi in drugih okoljskih težavah v Sloveniji, ki sta se je udeležila nosilec strankine liste na evropskih volitvah Gorazd Pretnar in naravovarstvenik Anton Komat. Ob tem sta skupaj napovedala poziv vladi za takojšnjo prepoved uporabe glifosata v Sloveniji.