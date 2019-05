Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (21. 5.)

Ljubljana, 21. maja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o razpisu za nove sodelavce Sove ter srečanju med slovensko kmetijsko ministrico in italijansko sekretarko na ministrstvu za kmetijske, prehrambne in gozdarske politike. Poročale so tudi o povečanju števila nezakonitih migrantov v Sloveniji in o vojaški vaji Takojšnji odziv 19.