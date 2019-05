Jelinčiča ob oddaji glasu ne skrbi, kako se bodo odločili volivci

Ljubljana, 21. maja - Nosilec liste SNS za evropske volitve in predsednik stranke Zmago Jelinčič Plemeniti je na današnjem predčasnem glasovanju na volitvah v Evropski parlament kot eden prvih kandidatov že dopoldne oddal svoj glas. Prepričan je, da se bodo Slovenke in Slovenci na volitvah pametno odločili in ga nima kaj skrbeti, je dejal za STA.