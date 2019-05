Evropske borze okrevale, evro in nafta izgubila

Frankfurt/New York, 21. maja - Osrednje evropske borze so danes okrevale po ponedeljkovih padcih, saj so ZDA prepoved poslovanja s kitajskim Huaweijem preložile za 90 dni. Vlagatelji kljub temu ostajajo previdni. V središču njihove pozornosti poleg zapleta s Huaweijem ostaja širša trgovska vojna med ZDA in Kitajsko. Evro in nafta sta se pocenila.