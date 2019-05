Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 25. maja - Pri založbi *cf je izšla knjiga Beverly J. Silver Delavska moč, pri založbi ZRC in Litera pa monografija Nikola Tesla: Problem povečevanja človeške energije, ki jo je prevedel in s spremno besedo opremil Tibor Hrs Pandur. Založba Miš je izdala knjigo Janje Vidmar Zalo sreča pamet, Mladinska knjiga pa priročnik Skupaj premagujmo travme in stres.