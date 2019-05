Policija preiskuje okoliščine poškodbe vozila direktorja AVP Velova

Kranj, 21. maja - V Stražišču v Kranju so danes opazili poškodovano vozilo agencije za varnost prometa (AVP), ki ga ima v uporabi direktor agencije Igor Velov. Policisti so z njim govorili ter ugotovili, da je poškodba na zadnjem delu vozila stara, poškodba na sprednjem kolesu pa je nastala danes, a je ne obravnavajo kot prometno nesrečo, so sporočili s PU Kranj.