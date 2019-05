DZ danes tudi o izenačitvi darovalcev celic, tkiv in organov z darovalci krvi

Ljubljana, 22. maja - Poslanci DZ bodo nadaljevali majsko zasedanje. Največ časa bodo posvetili predlogu novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki bi darovalce celic, tkiv in organov po nadomestilu med začasno zadržanostjo z dela izenačil z darovalci krvi. Obravnavali bodo tudi predloga novel zakonov o odvetništvu in o državnem tožilstvu.