24. maj - evropski dan parkov

Ljubljana, 24. maja - V Evropi je 24. maj vsako leto posvečen naravnim in narodnim parkom - zavarovanim območjem, ki predstavljajo naravni zaklad. V Sloveniji se je tem območjem spomladi pridružilo novo, saj je Občina Središče ob Dravi zavarovala 438 hektarjev veliko poplavno območje reke Drave, so spomnili na ministrstvu za okolje in prostor.