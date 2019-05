Ljubljanska borza: Delnice večinoma navzdol

Ljubljana, 21. maja - Borzni posredniki na Ljubljanski borzi so danes sklenili za 969.100 evrov poslov, od tega največ z delnicami Krke. Te so izgubile 1,4 odstotka, navzdol pa so se obrnile tudi ostale pomembnejše delnice, razen delnic Telekoma, Intereurope in Uniorja. Indeks SBI TOP je izgubil 0,7 odstotka.