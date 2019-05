Ljubljanska borza za tuje vlagatelje razmeroma nezanimiva

Ljubljana, 25. maja - Tujci so pri trgovanju z vrednostnimi papirji na Ljubljanski borzi precej aktivni, saj so lani ustvarili več kot dve petini celotnega prometa s finančnimi instrumenti. Ne glede na to pa Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) ugotavlja, da ostaja slovenska borza za tuje vlagatelje razmeroma nezanimiva.