V Narodni galeriji razstava o stripovskem junaku Alanu Fordu

Ljubljana, 22. maja - V Narodni galeriji bodo drevi odprli razstavo z naslovom Alan Ford teče častni krog, na kateri bo na ogled 162 originalnih stripovskih tabel, ki so nastale med letoma 1969 in 1975 oz. od 1. do 75. epizode. Z razstavo želijo prikazati ukoreninjenost stripa v slovenski kulturni prostor in obenem obeležiti 50. obletnico stripovskega junaka.