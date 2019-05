Zveza za dostopnost informacij o evropskih volitvah tudi za gluhe in naglušne

Ljubljana, 21. maja - Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je pred evropskimi volitvami državo, medije in politične stranke pozvala, da svoje dejavnosti prilagodijo tudi osebam z okvaro sluha. Po njihovem mnenju namreč brez dostopnih informacij in komunikacij odločanje na volitvah močno oteženo in ne prispeva pozitivno k odločitvi za sodelovanje na volitvah.