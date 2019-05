Pošta Slovenija z novimi cenami univerzalne poštne storitve

Maribor, 21. maja - Pošta Slovenije je na podlagi soglasja Agencije za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS) z današnjim dnem dvignila cene univerzalne poštne storitve. Najbolj običajna znamka za standardno pismo se je podražila za pet centov, cena dopisnice je višja za šest, podražile so se tudi cene tiskanih in priporočenih pošiljk ter paketov.