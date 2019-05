Festival alpskega cvetja v Bohinju primer dobre prakse trajnostnega turizma

Bohinj, 21. maja - Festival alpskega cvetja, ki bo od 24. maja do 9. junija že trinajsto leto potekal v Bohinju, je odgovor na aktualna vprašanja v turizmu in družbi. Velja za primer dobre prakse ohranjanja narave dediščine in njenega vključevanja v turistično ponudbo ter sobivanja z lokalno skupnostjo, so z učinki festivala zadovoljni njegovi organizatorji.