V Umagu poleg Bedeneta tudi Ivanišević in Rafter

Ljubljana, 21. maja - Teniški turnir ATP v Umagu bo tudi letos poleti na sever Istre privabil množico obiskovalcev, ki imajo radi zanimiv tenis in dobro zabavo. Glede na to, da bo turnir praznoval okroglo obletnico, prireditelji obljubljajo še dodatne zanimive aktivnosti, med katere sodi tudi ekshibicijski dvoboj med Goranom Ivaniševićem in Patrickom Rafterjem.