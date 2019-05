Za izvedbo projekta Hopslandija v Žalcu za zdaj še ni zanimanja zasebnih partnerjev

Žalec, 26. maja - Na poziv žalske občine za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za ureditev vodnega parka Hopslandija v soseski Vrbje ni prispela nobena vloga. Občina je zato rok za oddajo vloge, ki se je iztekel 17. maja, podaljšala do 14. junija. Nekateri investitorji so sicer povpraševali o projektu, a vloge niso oddali, so sporočili z žalske občine.