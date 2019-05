Primorske novice o spolnih zlorabah v Cerkvi (21. 5.)

Koper, 21. maja - Jana Krebelj v komentarju Roko, ki te pohujšuje, odsekaj piše o spolnih zlorabah v Cerkvi. Po mnenju avtorice je dogajanje boleče, ker meče slabo luč na vse duhovnike, kristjane pa izpostavlja žalitvam, da so ovce, če še sledijo Cerkvi. Ta bolečina pa se seveda ne more meriti s tisto, ki so jo doživele žrtve.