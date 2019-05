Tokio, 21. maja - Delniški indeksi na borzah v Aziji danes niso imeli enotne smeri. ZDA so prepoved poslovanja s kitajskim tehnološkim velikanom Huawei preložile za 90 dni, so pa vlagatelji še vedno previdni zaradi morebitnega nadaljnjega zaostrovanja sproa med ZDA in Kitajsko, poročajo tuje tiskovne agencije.