Zaradi plezalca evakuirali obiskovalce z Eifflovega stolpa

Pariz, 20. maja - V Parizu so danes z Eifflovega stolpa evakuirali obiskovalce, potem ko so na njem opazili moškega, ki se je vzpenjal po konstrukciji, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočil upravitelj te znamenitosti. Plezalca so že prijeli, v torek bo stolp za obiskovalce ponovno odprt, poroča francoska tiskovna agencija AFP.