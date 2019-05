Kadunc na programskem svetu RTVS napovedal predlog za povišanje rtv-prispevka za en evro

Ljubljana, 20. maja - Generalni direktor Radiotelevizije Slovenija (RTVS) Igor Kadunc je na današnji seji programskega sveta RTVS napovedal, da bo vodstvo zavoda vladi predlagalo dvig rtv-prispevka, in sicer za 7,84 odstotka oziroma za en evro. Kot je dejal, argumenti za to so, pri čemer je navedel tako inflacijo kot tudi dvig plač zaposlenih v javnem sektorju.