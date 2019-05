Der Tagesspiegel: Pesem ustaškega pevca zasenčila nastop Merklove v Zagrebu

Zagreb/Berlin, 20. maja - Nemška kanclerka Angela Merkel je na sobotnem predvolilnem shodu HDZ v Zagrebu opozorila na nevarnost krepitve skrajno desnega populizma in nacionalizma, a so njene besede zasenčili nacionalistični toni. Na shodu so namreč med drugim predvajali pesem "ustaškega barda" Marka Perkovića-Thompsona, je poročal berlinski Der Tagesspiegel.