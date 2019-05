Zaradi stavke zaposlenih v Alitalii motnje v italijanskem zračnem prometu

Rim, 21. maja - Piloti, kabinsko in letališko osebje v italijanskem letalskem prevozniku Alitalia so opolnoči začeli 24-urno stavko, s katero opozarjajo na negotovost glede prihodnosti družbe in njenih zaposlenih. Alitalia je odpovedala približno polovico vseh poletov in zagotovila, da bodo poleti v jutranji in opoldanski konici opravljeni po načrtih.