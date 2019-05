V javni obravnavi predlog novele zakona o gospodarskih družbah

Ljubljana, 20. maja - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je danes v javno razpravo dalo predlog novele zakona o gospodarskih družbah. Novela naj bi med drugim prinesla dodatne omejitve za preprečevanje zlorab pri javnem naročanju ter prenesla evropsko direktivo o sodelovanju delničarjev pri upravljanju. Pripombe in predloge pričakujejo do 10. junija.