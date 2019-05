Ocenjevanje kakovosti mesa kot uvodno dejanje pred 57. sejmom Agra

Gornja Radgona, 20. maja - Z ocenjevanjem kakovosti svežega mesa se je začelo uvodno dejanje pred letošnjim, 57. mednarodnim kmetijsko-živilskim sejmom Agra, ki bo v Gornji Radgoni potekal od 24. do 29. avgusta. Strokovna komisija je ocenila 68 izdelkov s poreklom v Avstriji in Sloveniji, ki jih je na ocenjevanje dostavilo 13 podjetij, so sporočili iz Pomurskega sejma.