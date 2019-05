V Umagu se začenja osrednji del glasbenega festivala Sea Star

Umag, 24. maja - Čarobna laguna Stella Maris v Umagu ponovno gosti glasbeni festival Sea Star. Na tretji izdaji festivala bodo ljubitelji hip-hopa, trapa, techna in pop-rocka prišli na svoje ob vodilnih svetovnih in regionalnih zvezdnikih kot so Wu-Tang Clan, Sven Väth, Nina Kraviz, IAMDDB, Ilario Alicante, Hladno Pivo ter Bajaga i Instruktori.