Celjski zdravniki pozdravili aneks ena, a od vlade pričakujejo dodatne ukrepe

Celje, 20. maja - Družinski zdravniki Zdravstvenega doma Celje, ki so marca zaradi preobremenjenosti napovedali odpovedi pogodb, so danes sporočili, da je sprejeti aneks ena k splošnemu dogovoru prvi, a zelo pomemben korak za izboljšanje razmer v družinski medicini. Med drugim pa pričakujejo še administrativne razbremenitve in ustrezno financiranje timov.