Za interventni odvoz dela odpadne embalaže in sveč še naprej ni zanimanja

Ljubljana, 20. maja - Ministrstvo za okolje in prostor tudi v ponovljenem razpisu za prevzem in obdelavo odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč ni dobilo ponudb za del nakopičenih odpadkov. Naslednji koraki bodo izvedeni skladno z možnostmi, ki jih omogoča zakon o javnem naročanju, kot so na primer pogajanja ali ponoven razpis, so pojasnili na ministrstvu.