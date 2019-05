Na sejmu Liber.ac o odprti znanosti in univerzitetnem založništvu

Ljubljana, 21. maja - Na Foersterjevem vrtu za Filozofsko fakulteto bodo dopoldne odprli 10. sejem akademske knjige Liber.ac, na katerem bo sodelovalo več kot 40 razstavljavcev. Tridnevni sejem se letos osredotoča na načelo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov ter na promocijo univerzitetnega založništva v Sloveniji in tujini.