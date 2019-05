Ob svetovnem dnevu čebel po državi več prireditev

Ljubljana, 20. maja - Po državi se vrstijo prireditve ob današnjem svetovnem dnevu čebel. Čebele in ostali opraševalci so zaradi dela, ki ga opravljajo, pomembni tudi za okolje in prehrano, so opozorili na okrogli mizi v DZ, kjer je na ogled tudi razstava z naslovom Pot do svetovnega dneva čebel. Ministrica za kmetijstvo je o čebelah govorila v Rimu.