Varnostne sile v Egiptu ubile 12 domnevnih islamskih skrajnežev

Kairo, 20. maja - Egiptovske varnostne sile so danes v Kairu in Gizi med racijama v dveh stanovanjih v oboroženem spopadu ubile 12 pripadnikov skupine Hasm, ki je povezana s prepovedano Muslimansko bratovščino, je sporočilo egiptovsko notranje ministrstvo. V stanovanjih so policisti našli avtomatske puške in bombe.