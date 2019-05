Festival Godibodi bo v štirih večerih združil več kot 20 glasbenikov

Ljubljana, 20. maja - Festival sodobne avtorske in etno glasbe Godibodi bo v 12. izdaji med 29. majem in 1. junijem odmeval na letnem vrtu Hostla Celica in na Ljubljanskem gradu. Festival bo v štirih dneh pod taktirko umetniškega vodje Janeza Dovča povezal več kot 20 glasbenikov, sklenil pa se bo na grajskem dvorišču z nastopom Sounds of Slovenia.