V Rimu o vlogi čebel in opraševalcev v kmetijstvu in proizvodnji hrane

Rim, 20. maja - Vloga čebel in opraševalcev v kmetijstvu in proizvodnji hrane je bila rdeča nit osrednjega dogodka ob svetovnem dnevu čebel, ki je potekal v Rimu. Čebele in drugi opraševalci so poleg zagotavljanja prehranske varnosti in vitalnega kmetijstva neprecenljivi tudi z okoljskega in gospodarskega vidika, je med drugim dejala ministrica Aleksandra Pivec.