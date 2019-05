Komisija Pravičnost in mir za podporo Evropi, ki bo spoštovala krščanske vrednote

Ljubljana, 20. maja - Komisije Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci pred evropskimi volitvami vabi k udeležbi na volitvah in podpori kandidatom ter strank, "ki si prizadevajo za evropsko Slovenijo in Evropo krščanskega izročila, sprave, človekovega dostojanstva, demokracije, miru in pravičnosti".