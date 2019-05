Na Podimu do novega slovenskega startupa leta

Ljubljana, 21. maja - V Mariboru se bo danes uradno začela startup in tehnološka konferenca Podim, ki bo startupom ter uveljavljenim podjetjem in vlagateljem omogočila mreženje, učenje, izmenjavo izkušenj in iskanje potencialnih poslovnih partnerjev, so zapisali organizatorji. Razglasili bodo tudi slovenski startup leta.